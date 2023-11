Messi: „Meine Karriere in Europa ist vorbei!“

Mit dem Kapitel Europa habe er abgeschlossen. „Gott sei Dank hatte ich eine außergewöhnliche Karriere in Europa, außerdem habe ich alles gewonnen, wovon ich geträumt habe. Jetzt, wo ich mich entschieden habe, in die USA zu kommen, glaube ich nicht, dass ich in meiner Profikarriere jemals wieder in Europa spielen werde“, schildert der 36-Jährige, der sich vor Kurzem zum achten Mal zum Weltfußballer kürte.