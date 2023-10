Ballon d‘Or: Rede von Lionel Messi sorgt für Ärger

Nach der Dankesrede von Lionel Messi ging es im Netz heiß her. „Pariser Fans suchen nach einem Wort über PSG in Messis Rede“ oder „Was für ein Mangel an Klasse seitens Lionel Messi, der bei seinem achten Ballon d‘Or nicht einmal die Belegschaft von PSG nennt“, hieß es auf X.