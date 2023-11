Segelboot vor Portugal untergegangen - vier Tote

Fünf Tote in der Toskana

Der Sturm wütete in den vergangenen Tagen in großen Teilen Westeuropas, wie Frankreich, Großbritannien, Belgien, in den Niederlanden und Deutschland (siehe Video oben). In der Nacht auf Freitag wurde schließlich Italien von schweren Unwettern heimgesucht. Mindestens fünf Menschen kamen in der Region Toskana ums Leben. Zuvor waren in den anderen Ländern bereits sieben Menschen gestorben und etliche weitere verletzt worden.