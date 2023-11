Sturm „Ciaran“ forderte mehrere Tote in Westeuropa

Sturmböen erreichten örtlich Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde. In der französischen Bretagne wurde eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen. „Ciaran“ wütete in Frankreich, England, Belgien, in den Niederlanden und Deutschland. Portugal und Spanien wurden ebenfalls getroffen. Insgesamt wurden mindestens sieben Tote und viele weitere Verletzte gemeldet. In Le Havre (Frankreich) kam zum Beispiel ein Mann ums Leben, der gerade dabei war, seine Fensterläden zu schließen. Er wurde von einem Windstoß erfasst und tödlich verletzt.