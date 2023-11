Regenmengen setzen Süden des Landes unter Wasser

Der Starkregen hat in der Nacht die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. In Kötschach-Mauthen regnete es in den Abendstunden rund 90 Liter pro Quadratmeter, auch in Dellach an der Drau kamen ordentliche Regenmengen vom Himmel. Einsätze gab es zum Großteil wegen überfluteter Keller und Straßen, angesichts der getroffenen Vorbereitungen war man allerdings gut gerüstet.