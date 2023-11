Pixel Buds Pro: Wie gut sind die Google-Stöpsel?

Nach längerer Wartezeit, in der sie nur bei Drittanbietern zu bekommen waren, bietet Google seine geräuschunterdrückenden True-Wireless-Stöpsel, die als Konkurrenz für Apples Airpods Pro in Stellung gebracht wurden, nun auch in Österreich im Direktvertrieb an. Und fürwahr, die Pixel Buds Pro ließen im Test klanglich nichts missen. Uneingeschränkt empfehlenswert sind sie aber nicht.