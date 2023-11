Gibbon-Nachwuchs im Zoo ist ein Mädchen!

Maya und Samuk sind die stolzen Eltern des neuesten Zuwachses im Weißhandgibbon-Gehege. Das Jungtier kam am 6. September zur Welt. Ganz ohne Fell und faltig klammerte es sich in das Fell seiner 10-jährgen Mutter. Doch die hat immer weniger Ruhe mit dem Jungtier. Das Baby versucht nach allem zu greifen und macht sogar schon erste Steh-Versuche. Mit drei Monaten versuchen die Jungtiere zum ersten Mal zu gehen. Aber auch dann ist es im Bauchfell der Mutter noch am Gemütlichsten.