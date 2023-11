Fan-Randale in Graz: Sogar Abbruch war ein Thema!

Späte Erlösung für Sturm

Und da ging Titelverteidiger Sturm programmgemäß in Führung, Wüthrich mit dem Blitztor zum 1:0 (5.). Aber der GAK drehte den Spieß um: Cheukoua zum 1:1 (31.), dann erzielte Oberleitner in Maradona-Manier mit der Hand das irreguläre 2:1 (37.). Es roch nach der Sensation, ehe Oberleitner per Eigentor zum 2:2 (58.) traf. Und in Minute 84 waren die Sturm-Fans aus dem Häuschen, Teixeira mit dem 3:2. Der Favorit am Ende mit viel Bauchweh weiter!