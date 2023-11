USA: Erstmals Hinrichtung mit Stickstoff genehmigt

Seit 2018 ist die Hinrichtung per Stickstoffhypoxie gesetzlich in den USA zulässig, wurde aber noch nie angewendet. Nun gab der rein republikanische Oberste Gerichtshof von Alabama grünes Licht für den Hinrichtungsbefehl. In der Anordnung wurde die Hinrichtungsmethode nicht spezifiziert, aber der Generalstaatsanwalt von Alabama gab in den beim Gericht eingereichten Unterlagen an, dass er beabsichtige, Smith mit Stickstoff zu töten. Das genaue Datum der Hinrichtung wird später vom Gouverneur festgelegt.