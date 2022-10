Hinrichtung ging schief: Mörder klagt US-Staat

Häftling wollte per Stickstoffhypoxie sterben

Während die Justiz nun nach einem neuen Termin für die Hinrichtung sucht, klagt Miller den Bundesstaat Alabama wegen seiner erlittenen Qualen. Der Häftling hatte schon zuvor für Aufsehen gesorgt: Denn der ehemalige Lastwagenfahrer wollte eigentlich per Stickstoffhypoxie sterben. Dabei wird dem Gehirn Sauerstoff entzogen, indem man eine hohe Dosis an Stickstoff zuführt. Dadurch wird man schnell bewusstlos und stirbt danach binnen kurzer Zeit. Doch ein Richter bestand auf den Einsatz der Giftspritze.