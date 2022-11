US-Bundesstaat setzt vorerst Hinrichtungen aus

Erst vergangenen Donnerstag musste eine Exekution eines Häftlings im Todestrakt abgebrochen werden: Die Hinrichtung per Todesspritze scheiterte bei Kenneth Eugene Smith, weil es nicht gelang, eine Infusionsleitung zu legen. Die Beamten hatten Probleme, einen intravenösen Zugang zu finden: „Wir haben es an mehreren Stellen (an seinem Körper) versucht“, teilten die Verantwortlichen mit.