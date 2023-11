Tiroler Neos fordern künftig Impfen in Apotheken

Möglichst viele impfen, auch in Apotheken

Um das bereits an der Belastungsgrenze angekommene Gesundheitssystem zu entlasten, haben die Pinken zwei Anträge zum Thema Impfen eingebracht. Diese werden am Montag im Gesundheitsausschuss behandelt. Zum einen geht es darum, dass die Landesregierung eine breite Impf-Kampagne startet, um möglichst viele Tirolerinnen und Tiroler zum Impfen, egal gegen welche Krankheiten, bewegt. Zum anderen soll sich die Landesregierung für ein Impfen in der Apotheke beim Bund starkmachen.