Brennerautobahn bleibt nach Murenabgang einspurig

Die Landesgeologie und die Asfinag schätzten die Lage einige Tage nach dem Murenabgang erneut ein und kamen zu der Übereinkunft, dass die einspurige Verkehrsführung im Bereich Brennersee aufrecht bleibt. „Der Murenabgang führte dazu, dass sich nach wie vor eine immens große Masse an Material im besagten Hang befindet“, erkärte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl dazu am Donnerstag, „da intensive Regenfälle in den kommenden Stunden prognostiziert sind bzw. weil auch der Hang nach wie vor instabil ist, bleibt das Risiko für eine Öffnung aller Fahrspuren der A13 zu groß.“