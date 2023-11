Herzinfarkt? Surfer-Ass stirbt mit nur 34 Jahren

Für große Trauer sorgt in Ecuador und in der Surfer-Szene das plötzliche und völlig überraschende Ableben von Israel Barona: Der gerade einmal 34 Jahre alte Sportler ist am Tag vor Allerheiligen offenbar an einem Herzinfarkt gestorben! Barona hielt sich gerade in El Salvador auf, wo er bei einem Wettbewerb die Farben seines Landes hochhielt …