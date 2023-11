„Haben mit Tirolern noch eine Rechnung offen“

Der traditionelle Weltspartag war am Dienstag. Bereits davor zeigten sich die Eisbullen als Sparefroh. Nämlich bei den Toren – da gelangen in den letzten zwei Partien nur drei Stück (1:2 n. V. gegen Wien, 2:1 in Graz), vorm 4:0 in Pustertal klingelte es nur zweimal beim 2:1 bei VSV .