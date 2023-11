Handy für Schwarzenegger nach dem Aufstehen tabu

„Schmeißt eure Tablets weg“

Der gebürtige Österreicher plädierte in dem Interview dafür, nicht nur am Handy oder vor dem Computer zu sitzen. „Werdet diese digitalen Geräte los, schmeißt eure Tablets weg, lest nicht über anderer Leute Leben. Verscheucht diesen negativen Müll, der täglich in den sozialen Medien angespült wird“, sagte er.