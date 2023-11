ÖFB-Cup: GAK gegen Sturm Graz ab 20.30 Uhr LIVE

Die Merkur Arena ist mit mehr als 16.000 Zuschauern längst ausverkauft, 4000 Tickets gingen offiziell an Sturm-Fans. Offizielles Heimteam ist der GAK, der mit acht Punkten Vorsprung in der Liga klar auf Aufstiegskurs liegt. „Wir sind heuer sportlich gesehen weiter in der Entwicklung“, bestätigte Sportdirektor Dieter Elsneg. Darin liege vor dem Derby aber auch die Gefahr. Man dürfe nicht davon ausgehen, deswegen näher an Sturm dran zu sein. „Es spielt immer noch die aktuell wahrscheinlich beste Mannschaft in Österreich gegen eine Zweitliga-Mannschaft.“