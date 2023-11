Grazer Derby: Eine Stadt steht vor Ausnahmezustand

Eine Herausforderung wird auch das Trennen der verfeindeten Fanszenen sein. Die Sturm-Anhänger treffen sich um 16 Uhr in der legendären „Gruabn“ und werden später in einem Corteo (Fanmarsch) über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße zum Stadion ziehen. Die GAK-Fans verzichten diesmal auf einen Marsch: Es gibt eine Fanmeile in der Liebenauer Hauptstraße, dort soll der Mannschaftsbus gegen 18.30 Uhr spektakulär begrüßt werden.