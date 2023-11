Zweiter GAK-Treffer hätte nicht zählen dürfen

Es war in Minute 37: Nach einem Eckball des GAK, fliegt die Kugel quer durch den Fünfer. Sturm ist überrumpelt, am langen Eck steht Cheukoua wieder völlig frei, er köpft einen eigenen Mann an und der Ball ist im Tor. Die GAK-Fans jubeln, Schiedsrichter Harald Lechner zeigt auf den Mittelkreis. Es steht 2:1 für den Außenseiter.