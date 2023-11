Wann tun wir endlich etwas gegen Frauenmorde?

Was wir tun müssen

Umso wichtiger ist ein geschlossenes Auftreten gegen jegliche Gewalt an Frauen. Wir müssen konsequent und lautstark vermitteln: das ist nicht okay, unsere Gesellschaft will das so nicht! Es geht um das couragierte Widersprechen gegen toxisches Verhalten. Es kann nicht sein, dass wir es schulterzuckend hinnehmen, europäischer Spitzenreiter in Sachen Frauenmorden sind. Wir können es besser, es reicht!