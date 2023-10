Bolivien holte Brasilianer Zago als Teamchef

Er werde sich jetzt voll auf die kommenden WM-Quali-Spiele konzentrieren, sagte der 54-Jährige laut einem Bericht der Zeitung „La Razón“ bei seiner Vorstellung am Dienstag. Bolivien steht derzeit nach vier Niederlagen in den ersten vier Runden auf dem zehnten und damit letzten Platz. Sein Debüt wird der neue Trainer am 16. November gegen Peru geben.