Schuldlos im Fahndungsvisier: „Bin keine Diebin!“

„Mama, hast du was angestellt? Hast du eine Tasche gestohlen?“ - Slavica hatte keine Ahnung, wovon ihre Tochter sprach, als sie am Sonntagnachmittag im Schlafzimmer von ihrem Kind zur Rede gestellt wurde. „Dann hat sie mir am Handy ein Foto gezeigt, auf dem ich zu sehen war“, so die 70-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.