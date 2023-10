Ex-Assistentin: De Niro ist „Boss aus der Hölle“

„Astronomische Anzahl an Stunden“ auf Netflix

Robinson war 12 Jahre lang Vizepräsidentin für Produktion und Finanzierung für De Niros Produktionsgesellschaft „Canal Productions“ gewesen, bis sie im April 2019 gefeuert wurde. Der Star warf ihr zudem in einer Schadensersatzklage vor, mit der American Express Firmen-Kreditkarte über Jahre nicht autorisierte Ausgaben in Millionenhöhe getätigt zu haben. Darunter für private Restaurantbesuche, Louis-Vuitton-Handtaschen, Hundesitter und auch 32.000 Dollar für Taxis.