Neue Wege! VSV und WAC starten eine Freundschaft

Und schon diese Woche geht es mit einer Ticket-Kooperation los! Der VSV trifft am Freitag (19.15) Uhr in Villach auf Graz, der WAC am Samstag (17 Uhr) im Heim-Derby auf die Austria Klagenfurt. Beim Kauf eines Tickets für eines der beiden Spiele, bekommt man beim jeweiligen anderen Match freien Eintritt. Heißt: Wer ein Ticket für VSV gegen Graz hat (egal ob Tageskarte oder Abo), hat am nächsten Tag auch beim Fußball-Derby freien Eintritt - und umgekehrt.