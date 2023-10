Künftig fast 1.000.000 Dollar Preisgeld in Linz!

Symbolisch wurden Montagmittag vor dem Linzer Pöstlingbergschlössl 500 Luftballons in den Himmel steigen gelassen. Passte bestens zum Upgrade des Upper Austria Ladies Linz, das künftig zum WTA-500-Event aufsteigt! „Welcome to the next Level! Es wurde viel Kompetenz, Arbeit und Wille investiert. Ich gratuliere herzlich“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Es ist nicht nur für die Veranstalter, sondern für die gesamte Region und natürlich die Stadt Linz ein Traum“, strahlte auch Bürgermeister Klaus Luger. Bedeutet das Upgrad des Linzer Traditions-Tennisturniers doch wahrlich einen Sprung in eine neue Dimension.