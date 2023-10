Nach „Käfers“ Tod: Sorge um Richard Lugner

Gleich zu Beginn stellt Richard Lugner im Gespräch mit der „Krone“ zuerst mal klar: „Es geht mir so weit gut.“ Wesentlich dramatischer klang das in manch anderem Online-Medium, der Baumeister erzählt: „Ich habe meine damalige Lungenentzündung nicht ordentlich auskuriert. Dann kam meine Geburstagsfeier, ein Fest in der Taverne am Sachsengang in Groß Enzersdorf. Ich muss mich jetzt halt ein bisserl schonen.“