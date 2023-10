Schwarzenegger in Thal: So lief die Geheimvisite

Mit einer Handvoll langjähriger Wegbegleiter, darunter „Krone“-Fotograf Christian Jauschowetz und Ferdinand Krainer, ging’s dann auf ein Zirbenschnapserl hinein in das Geburtshaus der „Steirischen Eiche“. In der Stubn prostete Schwarzenegger auch mit seiner Cousine Monika Ficzko, die noch mit 82 Jahren ein Frisörgeschäft im obersteirischen Krieglach betreibt, an.