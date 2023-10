Salzburg lässt sich Kultur 2024 etwas kosten

Auch im kommenden Jahr wolle man in den kreativen Berufen finanzielle Sicherheit und Berechenbarkeit schaffen. „Dafür setzen wir im kommenden Jahr Schwerpunkte“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll, zuständig für den Kulturbereich im Land. So wird das Fair Pay-Modell im kommenden Jahr sogar ausgeweitet. 750.000 Euro für 450 Beschäftigte der Freien Szene sind geplant.