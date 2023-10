Vorfall mit Sittenpolizei: Iranerin (16) gestorben

Ein 16-jähriges Mädchen ist nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten iranischen Moralpolizei gestorben. Armita Geravand lag seit dem Vorfall Anfang Oktober im Koma. Sie starb am Samstag in einer Klinik in der iranischen Hauptstadt Teheran. Bereits vor rund einer Woche war die junge Frau für hirntot erklärt worden.