Israel: „Hamas führt Krieg von Krankenhäusern aus“

Die militante Palästinenserorganisation nutze die Krankenhäuser „als Kommandozentralen und Verstecke“ mit Zugängen zu ihrem unterirdischen Tunnelsystem. „Die Terroristen bewegen sich frei im Al-Shifa-Krankenhaus“ (dem größten Spital in dem Küstengebiet, Anm.) in Gaza-Stadt sowie in weiteren Krankenhäusern, erklärte der Armeesprecher.