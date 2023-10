FIS-Chef: „Wenn wir etwas ändern, dann alles“

Wie FIS-Generalsekretär Michel Vion am Freitag auf dem Forum Alpinum im Vorfeld des Weltcups in Sölden berichtete, werde der Weltverband sich in den kommenden drei Wochen mit der Kalender-Thematik beschäftigen. Der Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher wird von einer großen Klima-Debatte begleitet, viele fordern eine späteren Saisonstart. Man habe den Kalender angepasst, aber es scheine nicht genug, meinte Vion. „Wir werden das Opening wieder anpassen.“