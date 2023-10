Ski-Weltcup: Die Angst vor den Klebern geht um

Fridays for Future, die Klimaschützer-Bewegung, meldete sich dieser Tage im Organisationsbüro in Sölden und fragte telefonisch höflich um Hilfe an. Wo man denn bei den beiden Rennen ein Plakat aufhängen könne, das gut zu sehen wäre. Das Büro verwies die FFF an den Bürgermeister, der sei schließlich die Veranstaltungsbehörde.