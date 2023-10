Lese 2023 in Tirol: Schweres Jahr, leichte Weine

25 Hektar Anbaufläche in Tirol, 5400 in Südtirol

Die Reifeprüfung haben Tirols Winzer längst bestanden. Ihr Drang nach Ausbildung, sei es am Südtiroler Versuchszentrum Laimburg oder an der Weinakademie Österreich, brachte ihrem Lebenselixier einen steilen Weg nach oben. Zugegeben: die Anbaufläche (Schwerpunkt Oberland) von 25 Hektar gegenüber 5400 in Südtirol ist wie der Vergleich eines Schlückchens mit einem Gärtank. Trotzdem: Der Tiroler Wein kann sich mittlerweile auch international sehen bzw. schmecken lassen. Von der Austrian Wine Challenge in Wien etwa nahm man sogar Goldmedaillen mit nach Hause.