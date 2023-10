Forscher helfen Pedalrittern bei Radweg-Demo

Sichere Radwege, sicherere Schulwege – die Botschaften der Demonstranten in Klosterneuburg waren Mittwochfrüh klar. Man fordert endlich den Lückenschluss der Kierlingtal-Route, der seit mehreren Jahren sehnsüchtig erwartet und auch mehrmals von der Stadtpolitik angekündigt wurde. Damit würde man, wie berichtet, die Radfahrer weg von der stark befahrenen B…14 bekommen. Denn genau das schreckt vor allem viele Eltern ab, mit ihren Kindern diesen Radweg zu benutzen. Das kam erneut am Demo-Treffpunkt in der einbahngeregelten Otto-Kochwasser-Gasse zur Sprache.