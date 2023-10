Dieser Verein hilft Israelis und Palästinensern

Sie sind überall, haben weltweit 1,4 Millionen Mitglieder und stellen Hunderte Millionen Dollar an Unterstützung für jene auf, die es am nötigsten brauchen. Wer und was steckt hinter der mächtigen Gruppe? Die „Krone“ sah sich beim größten Treffen mit mehr als 1000 Delegierten in Klagenfurt um.