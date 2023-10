Lkw kracht in Rettungsauto: Vier Insassen verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.40 Uhr. Das Rettungsfahrzeug fuhr auf der Salzburger Straße B178 von St. Johann kommend in Richtung Lofer. Gelenkt wurde es von einem 35-jährigen Einheimischen. Weiters befanden sich zwei andere Sanitäter und eine Patientin in dem Fahrzeug. „Wegen eines Pkw, der in eine Hauseinfahrt einbog, musste der Lenker des Rettungsautos abbremsen“, heißt es von der Polizei.