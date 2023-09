Hin und her bei Suche nach Abtreibungsordination

Verwirrung herrscht rund um die Nachfolgelösung in Sachen Abtreibungsordination in Vorarlberg. Wie berichtet, geht der einzige Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, mit Ende des Jahres in Pension. Das Land beteuert bereits seit Monaten, weiterhin eine Abtreibungsmöglichkeit garantieren zu wollen.