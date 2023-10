Der hotte Schotte des Königs bekommt Topjob

Immer an der Seite des Königs

Die britische „Sun“ berichtet, dass Thompson, der seit dem Tod der Queen immer als helfende Hand an der Seite des Königs war und ihm auch bei der Krönung diente, in den nächsten 18 Monaten aus der Armee ausscheiden und die Aufgabe übernehmen wird, die privaten Angelegenheiten von Charles zu regeln.