Moschee bei Moskau: Alle Männer in Krieg geschickt

In Russland häufen sich mittlerweile Fälle, wo Männer unter wüsten Drohungen in den Kriegsdienst gezwungen werden. Besondere Bestürzung ruft hervor, was sich am Freitag in der Nähe von Moskau zugetragen hat. Nach einem Gebet in einer Moschee wurden alle Männer, die sich dort befanden, von Polizisten festgenommen und zum Militär geschickt.