Russland lässt selbst Kreml-Polizisten im Stich

Handgranate riss Soldaten aus dem Schlaf

Kurasow sei in der Oblast Donezk im Einsatz gewesen. Eines Nachts zündete demnach ein Soldat aus den eigenen Reihen dort, wo die Nationalgardisten schliefen, eine Handgranate. Der verletzte Kurasow habe sich daraufhin an den Leiter seiner Einheit gewandt. Diese hätte ihm, wie von Putin vorgegeben, eine Kompensation in Höhe von drei Millionen Rubel (zirka 29.000 Euro) zahlen müssen. Allerdings sei der Antrag abgelehnt worden.