Wien gehen Neubauten aus - Preisexplosion droht

Auf den ersten Blick wirkt die auf zwei Millionen Einwohner angewachsene Stadt noch gut mit Wohnraum versorgt: 15.820 neue Wohnungen wurden oder werden in Wien heuer bereits gebaut. Doch schon ein Blick auf die Details deutet auf Gewitterwolken am Immobilien-Horizont hin: Der Anteil von Eigentumswohnungen und frei finanzierten Mietwohnungen am gesamten Neuwohnungsmarkt ist so hoch wie nie - ein Trend, der laut Experten erst begonnen hat.