US-Jungstar kommt mit erstem Titel nach Wien

Ben Shelton kommt mit seinem ersten ATP-Titel im Gepäck zum Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle. Der 21-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag im Finale gegen den neun Jahre älteren Russen Aslan Karazew mit 7:5,6:1 durch. Im Erstrunden-Schlager des Tennis-Klassikers in Wien trifft Shelton am Mittwoch auf den als Nummer zwei gesetzten Südtiroler Jannik Sinner.