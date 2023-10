Messi verliert letztes Saisonspiel mit Inter Miami

Lionel Messi hat seine erste Saison bei Inter Miami in der US-amerikanischen MLS mit einer Niederlage beendet. Angeführt vom argentinischen Superstar als Kapitän verlor das Team aus Florida in der Nacht auf Sonntag beim FC Charlotte mit 0:1 (0:1). Schon vorher war klar, dass Miami es nach einem schwachen Saisonstart noch ohne Messi nicht in die Play-offs schaffen würde. Der Kolumbianer Kerwin Vargas nutzte eine Abwehrschwäche bei Inter in der 13. Minute zum Siegtor für Charlotte.