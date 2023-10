Krems und Linz sind weiter +++ Fivers scheiden aus

Bei den Linzern freute man sich unterdessen über den glücklichen Ausgang nach der Zitterpartie in Griechenland. „Das war heute echt nichts für schwache Nerven. Es war ein Spiel mit vielen Höhen und Tiefen, aber am Ende sind wir, denke ich, verdient in die dritte Runde eingezogen. Kompliment an die Mannschaft!“, erklärte Club-Manager Uwe Schneider. Die dritte Runde wird Ende November und Anfang Dezember gespielt - mit dabei ist auch Bregenz, das schon am vergangenen Sonntag den Aufstieg geschafft hatte.