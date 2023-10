Austria Lustenau erreichte Minimalziel in Linz

Mit dem erhofften großen Befreiungsschlag wurde es aber nichts, dafür fehlte in Linz der letzte Nachdruck. Am Ende zählte wohl mehr der Punktegewinn, als das Risiko einzugehen, einen Gegentreffer zu kassieren. Die Gäste wackelten vor allem in der Schlussphase, die Hausherren drückten in den letzten Minuten auf das erlösende Tor. Das wäre Feiertag in der Nachspielzeit auch fast noch gelungen, doch Grujcic konnte irgendwie noch klären. Fakt ist, dass es in den kommenden Runden eine weitere Steigerung brauchen wird, denn BW Linz gehört sicher zu den harmloseren Gegnern in der Bundesliga.