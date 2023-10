45.000 Euro fehlten: „Venusfalle“ unter Verdacht

Begonnen hat alles auf einer Online-Dating-Plattform. Geendet hat es nun am Landesgericht in St. Pölten. Was für den einen „die Liebe seines Lebens“ war, war für die andere augenscheinlich nur „Mittel zum Zweck“. Das musste auch ein 66-Jähriger am eigenen Leib erfahren. Denn nach einer Nasen-Operation und einem Skoda war für eine 29-Jährige noch lange nicht Schluss: 45.000 Euro soll die „Venusfalle“ in einem unbeobachteten Moment aus dem Tresor des Mannes gestohlen haben – für einen Mini. „Ich hab mich in dieses Auto verliebt und wollte es unbedingt haben“, so die Angeklagte. Das Geld dafür will sie aber von ihrem Verlobten bekommen haben.