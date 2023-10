Lechner und He bei 8-Ball-WM im Viertelfinale

Der Vorarlberger He hatte im Achtelfinale am Freitagabend mit dem Polen Tomasz Kaplan wenig Mühe und fuhr einen 10:3-Erfolg ein. Der Tiroler Lechner musste hingegen einen wahren Krimi überstehen, ehe der 10:9-Triumph über den Deutschen Joshua Filler in der Tasche war. Viertelfinale und Semifinale werden am Samstag ausgetragen.