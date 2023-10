Fleisch wird in Zukunft an Stellenwert verlieren

Fleischtiger müssen stark sein, denn die Trends am Nahrungsmittelsektor gehen eindeutig in eine andere Richtung: „Pflanzen-basierte Nahrung wird an Stellenwert gewinnen. Klimawandel, Wertewandel und der Wunsch nach Versorgungssicherheit haben eine Veränderung eingeleitet“, so Trend-Forscherin Hanni Rützler. Die Ernährungswissenschaftlerin beschäftigt sich seit 25 Jahren mit unserer Esskultur.