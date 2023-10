TV-Fahndung: Neue Hinweise zu brutalen Wilderern

Einen Hinweis gab es zu zwei weiteren Fällen im Mittelburgenland: Zum einen ging es um Wildtierkadaver, die in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf)gefunden wurden. Die Tiere waren in der Schonfrist erlegt worden. Kurz darauf entdeckte man ein Wildschwein ohne Kopf in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf). Ein Zuschauer berichtete, dass ein bereits verurteilter Wilderer, ein Pensionist, kürzlich Wildschweinfleisch angeboten hätte. Auch hier laufen Überprüfungen.