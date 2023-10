Orkan fegt mit über 180 km/h über steirische Berge

Ruhigeres Wetter am Wochenende

Andernorts, etwa im weststeirischen Köflach, war zur gleichen Zeit überhaupt kein Wind zu messen. „Ungewöhnlich waren auch die sommerlichen Temperaturen mit 25 Grad in Aigen oder in Leibnitz“, sagt Wetterprofi Rieder. In der Nacht auf Samstag kann der Wind aber auch in flacheren Regionen joch einmal ordentlich Fahrt aufnehmen. Am Samstag sollte im ganzen Land wieder ruhigeres Wetter dominieren.